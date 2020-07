Minister neemt ontslag, andere minister opgepakt in Slovenië in onderzoek naar coronabeleid

De Sloveense minister van Binnenlandse Zaken heeft ontslag genomen en die van Economie werd een tijdje opgepakt in een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de aankoop van beschermingsmateriaal om de coronapandemie aan te pakken.

Minister Ales Hojs van Binnenlandse Zaken noemde het onderzoek ‘een politiek gemotiveerde actie’ om de regering in diskrediet te brengen. Ook een politietopman nam ontslag uit protest.

De Sloveense pers berichtte over verschillende onregelmatigheden bij de aankoop van beschermingsmateriaal en beademingstoestellen. Minister van Economie Zdravko Pocivalsek ontkent alle beschuldigingen tegen hem.

In het onderzoek viel de bijzondere politie-eenheid dinsdag binnen in verschillende woningen. Hojs zei aan de pers dat hij werd ingelicht dat de minister van Economie werd opgepakt. Later dinsdag werd hij weer vrijgelaten.