Trucker wordt onwel achter het stuur, rijdt tegen middenberm en overlijdt op autosnelweg

Op de E403 is dinsdagavond een trucker overleden. De man werd rond 19 uur onwel. De hulpdiensten snelden nog toe, maar alle hulp kwam te laat.

Een chauffeur van het Roeselaarse transportbedrijf Eutraco reed dinsdagavond omstreeks 19 uur op de E403 richting Doornik toen hij iets voorbij het tankstation in Oekene onwel werd. De bestuurder verloor de controle over het stuur van zijn truck en belandde met het voertuig tegen de middenberm. De hulpdiensten, waaronder een MUG, kwamen ter plaatse. Ook de brandweer kwam ter plaatse met een tent. Er werd een reanimatiepoging uitgevoerd, maar alle hulp kwam te laat. De trucker overleed ter plaatse. Door het voorval ontstond er een lange file in de richting van Doornik.