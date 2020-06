Chinese onderzoekers waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke varkensgriep

Is de volgende pandemie een griepvirus dat van het varken op de mens overspringt? Onderzoekers detecteerden een potentieel gevaarlijk virus.

China telt honderden miljoenen varkens. Die veestapel is een broeihaard voor griepvirussen. Doordat varkens soms met meerdere griepvirussen geïnfecteerd zijn, kunnen de verschillende griepvirussen genen uitwisselen waardoor nieuwe varianten ontstaan. Dat kan vroeg of laat tot een nieuw gevaarlijk griepvirus leiden.

Daarom houden onderzoekers nauwlettend in de gaten welke griepvirussen onder varkens circuleren, en hoe gevaarlijk ze zijn. Tussen 2011 en 2018 namen Chinese onderzoekers bijna 30.000 stalen af in de neus van varkens. Daarin detecteerden ze in totaal 136 griepvirussen, schrijven ze in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

De onderzoekers maken zich vooral zorgen over de opgang van genotype G4, dat in Zuid-China ontstond. Dat heeft immers alle kenmerken om een pandemie te kunnen veroorzaken.

Het is zo goed als zeker dat het virus van varken op mens kan overspringen. Ruim 10 procent van 338 Chinese varkenshouders hadden antistoffen voor de bewust griepvariant. Het lotgeval van twee patiënten die getroffen werden door het virus zijn uitgebreid beschreven. In beide gevallen woonden ze naast een varkenskwekerij.

Een nieuwe pandemie?

Tot nu toe is nog geen besmetting van mens op mens vastgesteld – een voorwaarde voor een pandemie. Maar de onderzoekers vrezen wel dat het kan, omdat labo-onderzoek uitwijst dat het G4-type zich vlot aan menselijke receptoren kan binden. Bovendien kunnen fretten het virus aan elkaar doorgeven via aerosol (kleine druppeltjes).

Of het virus ooit een pandemie veroorzaakt, is lang niet zeker. ‘De waarschijnlijkheid dat deze variant een pandemie veroorzaakt, is klein’, zegt evolutionair biologe Martha Nelson in Science. Maar dat het virus zo aanwezig en makkelijk kan muteren, noopt tot waakzaamheid. Volgens de onderzoekers heeft het zin om nu al een vaccin te ontwikkelen. De vraag is wie daarvoor het nodige onderzoeksgeld op tafel zal leggen.