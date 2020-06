Deinze verplicht mondmaskers in supermarkten en superettes

Iedereen die ouder is dan 12 jaar en naar de supermarkt wil in Deinze, moet voortaan een mondmasker dragen. Dat is een primeur voor Vlaanderen.

Het gaat over 17 winkels verspreid over het grondgebied van de Oost-Vlaamse gemeente. ‘Aanleiding voor die strenge maatregel is dat we in de voorbije weken een stijging zien van het aantal nieuwe besmettingen van Covid-19 in Deinze’, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

‘Daarenboven stellen we vast dat het alsmaar drukker wordt in de supermarkten en dat mondmaskers veel minder gedragen worden dan een paar weken geleden. Dat is gevaarlijk. Zeker omdat de meeste klanten in een supermarkt door allerhande redenen zich niet houden aan de social distancing bij het kruisen. Wij waren een van de steden met de laagste aantallen besmettingen en waren de eerste om de ganse bevolking van gratis mondmaskers te voorzien. Die actie werd goed onthaald.’

GEES wilden een verplichting

Eerder hadden verschillende experts aangedrongen bij de regering om mondmaskers verplicht te maken in winkels. Erika Vlieghe (voorzitter van de GEES) stelde vorige zondag nog: ‘Er is genoeg wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van mondmaskers. Houden die alles tegen en vermijd je daarmee nieuwe besmettingen? Nee, maar het houdt wel veel tegen. En bovendien creëer je het bewustzijn bij de mensen dat we nog lang niet af zijn van het virus.

De politici beslisten vorige week in de Veiligheidsraad evenwel de maskers niet te verplichten. Maar, zo zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block in De Zevende Dag: ‘We gaan de cijfers zeer nauwlettend volgen. Als de indicatoren stijgen, moeten en zullen we ingrijpen. Ingrijpen betekent een verstrenging van de regels, en dan gaat het niet énkel over het verplichten van mondmaskers.’

Reactie in Deinze

Maar Deinze wacht daar dus niet op en beslist zelf al de maskers te verplichten in supermarkten en op de wekelijkse markt.

De verantwoordelijken van een aantal superettes en grootwarenhuizen reageren gematigd positief. Zowel bij AD Delhaize als de Colruytgroep kregen we te horen dat ze al van bij de start van de crisis strikt de maatregelen van de Veiligheidsraad hebben opgevolgd om in eerste instantie vooral hun eigen medewerkers te beschermen.

“Zelf bood ik als eerste in België handgel aan en werden de karretjes door een personeelslid ontsmet’, zegt Geert Dewitte van Delhaize. ‘Alleen zal het niet eenvoudig zijn om een klant die geen masker wil dragen te overtuigen’, zegt Silja Decock van de Colruytgroep.

‘We doen er wel alles aan om onze klanten te informeren en te sensibiliseren zodat het zowel voor onze medewerkers als klanten een veilig verhaal wordt. Mogelijk is dit ook de denkpiste die door het stadsbestuur wordt gevolgd. Een eigen controledienst kunnen we wel niet opzetten.’