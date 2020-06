Airbus schrapt 15.000 banen

Het zijn turbulente tijden voor de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Als antwoord op de coronacrisis verdwijnen tegen de zomer van 2021 wereldwijd 15.000. Het bedrijf heeft geen vestigingen in België.

‘Airbus heeft besloten om het personeelsbeleid te herbekijken als antwoord op de covid-19-crisis’, laat het bedrijf weten in een persbericht. ‘Onze activiteit is de laatste maanden gedaald met 40 procent in deze ongekende crisis. We zijn dankbaar voor de staatssteun, maar de luchtvaart zal zich niet herstellen voor 2023, misschien zelfs niet voor 2025. Daarom moeten we nu maatregelen nemen om ons voor te bereiden op het post-covid-tijdperk.’

‘Dit is een moeilijke beslissing, maar we moeten nu handelen om de toekomst van Airbus veilig te stellen’, zegt ceo Guillaume Faury in een videoboodschap. ‘Airbus zal deze crisis te boven komen, en het zijn onze werknemers die het herstel vorm zullen geven.’

Van de in totaal 135.000 jobs staan er in Frankrijk 5.000 banen op de tocht, 5.100 in Duitsland, 900 in Spanje en 1.700 in het Verenigd Koninkrijk. In de rest van de wereld worden 1.300 ontslagen verwacht. De gesprekken met sociale partners zullen in de herfst van dit jaar starten.