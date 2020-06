Marineman Michel Hofman wordt nieuwe legerbaas

Viceadmiraal Michel Hofman wordt de nieuwe Chef Defensie (CHOD). Dat heeft de ministerraad zonet beslist. Hij volgt Marc Compernol op, die op 10 juli met pensioen gaat.

Niet geheel onverwacht kiest de regering-Wilmès viceadmiraal Michel Hofman als nieuwe CHOD (Chef Defensie). De Franstalige topmilitair is op dit moment de rechterhand van legerbaas Marc Compernol, die op 10 juli afscheid neemt, na 48 jaar in uniform. De keuze voor Hofman is dus een keuze voor een zekere continuïteit. En, na twee keer een Nederlandstalige Chef Defensie (Compernol en zijn voorganger Gerard Van Caelenberghe) nog eens een Franstalige – al is Hofman perfect tweetalig.

Hofman haalde het van twee andere kandidaten. Claude Van de Voorde, de gewezen kabinetschef van ex-minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) die nu de militaire inlichtingendienst ADIV leidt, en Jan Hennes, die aan het hoofd van HR staat bij Defensie.

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) lichtte onmiddellijk na de ministerraad de beslissing toe in het parlement. Hij benadrukte dat de drie kandidaten ‘een indrukwekkend palmares’ hebben.

Na deze beslissing is het afwachten wie er zal aangesteld worden als vice-CHOD. De naam van generaal-majoor Mark Thys wordt daarvoor vaak genoemd. Thys staat aan het hoofd van het Transitieteam waarvan ook Hennes deel uitmaakt.