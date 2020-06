Ontbloot bovenlijf kan tot 350 euro kosten in Knokke-Heist

Wie deze zomer in Knokke-Heist rondloopt in ontbloot bovenlijf kan daarvoor een GAS-boete krijgen tot 350 euro. Dat bevestigt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele dinsdag.

Deze zomer is strandkledij enkel toegelaten op het strand en de dijk in Knokke-Heist. Wie in andere zones van de stad in strandkledij rondloopt, riskeert een boete tot 350 euro. Vorig jaar werd op een ludieke manier al geopperd voor een gelijkaardig verbod. Toen werd de dresscode op het wegdek geschilderd. Ook dit jaar zal de dresscode duidelijk worden aangegeven in het straatbeeld, maar het is ook opgenomen in het politiereglement en inbreuken kunnen worden beboet.

‘Vorig jaar wilden we sensibiliseren maar we hebben afgelopen week gemerkt dat mensen zich echt niet aan de regels houden’, aldus Wittesaele. Het gaat daarbij volgens de schepen vooral over mensen die ook de coronaregels niet respecteren. ‘We willen dus op alle vlakken streng optreden en de politie zal dan ook goed controleren’, zegt Wittesaele.