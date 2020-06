De luchtkwaliteit in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is sinds de lockdown door het coronavirus aanzienlijk verbeterd. Begin dit jaar was de stad omgeven door een giftige smogwolk waardoor de stad amper zichtbaar was. Intussen is het aantal fijnstofdeeltjes in de atmosfeer fors gedaald en kan men weer kilometers ver kijken. In de video hierboven ziet u het (duidelijke) verschil.