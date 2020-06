Pharrell Williams opent restaurant in Saint-Tropez

View this post on Instagram

Ce soir, nous lanc¸ons une nouvelle aventure et nous ouvrons @toshare . C'est un projet que nous avons e´crit avec @pharrell l'hiver dernier, autour du partage et du mix entre nos plats pre´fe´re´s de street food et des produits exceptionnels de la region. Un grand Merci a` toutes les equipes qui sont avec moi sur ce projet, c'est beau de vous avoir a` mes cote´s, si fide`les. Merci @lvmh de croire en moi, c'est de nouveau un tres grand honneur et je vais tout faire pour e^tre a` la hauteur de cette confiance. Rien n'a e´te´ facile comme pour tout le monde depuis 3 mois, que ce soit vie pro ou re´cemment perso pour moi, mais grace a` mes potes et ma team, je n'ai jamais lache´ l'ide´e qu'il fallait me^me dans la difficulte´ continuer a se battre, a` cre´er, et je suis vraiment fier de me dire qu'on l'a fait ????