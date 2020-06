Brief koning Filip krijg internationale weerklank: ‘Spijt maar geen excuses’

Van CNN tot The Guardian en Le Monde: de spijtbetuiging van koning Filip voor de wandaden in Congo gaan de wereld rond. ‘De ‘Black Lives Matter’-beweging heeft effect.’

Veel grote, internationale media brengen vandaag het nieuws dat koning Filip spijtbetuigingen heeft geuit aan de Congolese president Félix Tshisekedi voor de wandaden tijdens het bewind van Leopold II en de koloniale periode.

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung plaatst het bijvoorbeeld prominent op zijn website. ‘De ‘Black Lives Matter’-beweging heeft effect’, klinkt het. ‘Voor het eerst heeft een Belgisch staatshoofd zich uitgesproken tegen het ‘geweld en de wreedheid’ tijdens de heerschappij over Congo’. De Franse krantLe Monde brengt een gelijkaardig nieuwsbericht op zijn site.

The Guardian merkt op dat de brief van de koning als ‘historisch’ bestempeld wordt in België. De Britse krant laat ook de Congolese oppositieleider Martin Fayulu aan het woord, die vraagt dat België herstelbetalingen doet. Fayulu hoopt dat het niet bij woorden blijft. ‘Als ze nu erkennen wat ze hebben gedaan, dan is dat goed. Maar het kan niet bij woorden blijven omdat het goed klinkt op dit moment. Dat is het verleden. Wat nu telt, is wat ze doen.’

De Amerikaanse nieuwszender CNN stuurde een bericht over de brief de wereld in, waarin de spijtbetuiging ‘uitzonderlijk’ wordt genoemd. Tegelijk merkt de nieuwszender het gebrek aan echte excuses op. Het artikel verwijst ook naar de standbeelden van Leopold II die de voorbije weken weggehaald of beklad zijn en de parlementaire waarheidscommissie die dit najaar opgericht wordt. Ook BBC merkt op dat de brief geen echte excuses inhield.