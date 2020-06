Vakbonden FNG willen top weg, vragen tijdelijke bewindvoerders

Coup de théâtre op de ondernemingsraad van FNG. De vakbonden willen de top van FNG naar huis sturen en vragen de rechtbank om tijdelijke bewindvoerders aan te stellen.

Op de bijzondere ondernemingsraad van FNG, die al deze ochtend gestart was, is het zopas tot een spectaculaire ontwikkeling gekomen. De vakbonden maken bekend dat ze een verzoekschrift neerleggen bij de Ondernemingsrechtbank in Mechelen met de vraag om tijdelijke bewindvoerders aan te stellen.

De directe aanleiding is een gebrek aan vertrouwen in de top van FNG. Ook in de ceo ad interim, Yves Pollé, hebben ze geen vertrouwen. De bonden suggereren de rechtbank om een alternatieve top aan te stellen die integer is, heet het. Verwacht wordt dat de rechtbank vrij snel zal aangeven of ze ingaat op deze vraag.

De zet van de vakbonden doorkruist de plannen van FNG om zelf de redding te organiseren. Morgenochtend behandelt de Ondernemingsrechtbank de aanvraag van drie vennootschappen (FNG International, Brantano en Market Retail Belgium) voor gerechtelijke reorganisatie. Het belooft een bewogen zitting te worden.

Als de rechtbank ingaat op het verzoek, kan ze ook zelf experts naar voren schuiven zoals bedrijfsrevisoren en specialisten in ondernemingsrecht. Een andere theoretische mogelijkheid is dat de rechtbank de gerechtelijke reorganisatie goedkeurt maar daarbij gerechtsmandatarissen aanstelt met ruimere bevoegdheden.

‘Zombieholding’

De bonden geloven alvast niet dat de bovenstructuur van FNG te redden is. Ze spreken over een ‘zombieholding’. Ze wijzen op het gebrek aan transparantie en complexe structuren met uitlopers tot in ‘fiscale paradijzen’.

De vakbonden hopen dat de tewerkstelling in de werkmaatschappijen maximaal gered kan worden. Ze mikken dus op de doorstart van de onderliggende winkelformules zoals CKS en Brantano. Ze lijken ook de winkels Fred & Ginger niet zomaar te willen opgeven.

De tegenzet van de vakbonden stelt een uitdaging voor FNG wiens strategie erop gericht is om een aantal centrale diensten (e-commerce, know how inzake data, gecentraliseerde aankoop,...) ter beschikking te stellen van de verschillende merknamen en winkelformules. Daarbij werd ook op kruisverkopen gericht. Als FNG uit elkaar valt, zal die strategie moeten herbekeken worden.

De bonden pleiten ondertussen voor volledige transparantie bij FNG. Ze vinden dat enkel het parket en/of een gerechtelijk onderzoek die klaarheid kan brengen. FNG staat voor een omzet van een half miljard en evenveel rentedragende schulden. Het bedrijf is in onderhandeling met de banken om een groot deel van die schulden te laten vallen. Het wil ook 287 banen schrappen en 47 winkels sluiten.