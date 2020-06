De scherpe daling van de CO 2 -uitstoot in China tijdens de lockdown was maar tijdelijk. In mei lag de uitstoot zelfs al 4 à 5 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

De razendsnelle terugval van de broeikasgassen in China tijdens de lockdown was spectaculair, maar de jongste gegevens over de uitstoot in mei leren dat de emissies ook weer snel zijn gestegen tot het ...