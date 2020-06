Nieuwe coronaregels eindelijk bekend: openingsdans kan, polonaise liever niet

Na een week discussiëren is het er eindelijk: het ministerieel besluit waarin de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen worden uitgelegd. Daaruit blijkt onder meer dat een openingsdans weer mag omdat het ene feestbanket het andere niet is.

Feestbanketten zijn er vanaf morgen in twee soorten, blijkt uit het Ministerieel Besluit met de nieuwe coronaregels, dat nu toch klaar is. Er bestaan regels voor feestbanketten tot 50 personen, en die zijn soepeler dan de regels voor feestbanketten tot 200 personen. Bij feestbanketten tot vijftig personen zijn de regels van de horeca van toepassing, behalve de regel die zegt dat alle gasten aan hun tafel moeten blijven zitten. Dat komt goed uit op trouwfeesten. De openingsdans komt dus niet in gevaar. Maar de regering rekent nog altijd op uw gezond verstand: de polonaise of eender welk groot dansfeest is niet de bedoeling. Ook andere verplichtingen, zoals de afstand van anderhalve meter tussen elke persoon hoeven niet gerespecteerd te worden.

Op het burgerlijk huwelijk of de eredienst zelf mogen, net als bij begrafenissen 200 mensen aanwezig zijn en vanaf augustus 400. Er zijn ook feestbanketten mogelijk met 200 aanwezigen vanaf 1 juli en met 400 vanaf augustus, maar dan zijn alle regels van de horeca en van afstand van toepassing, dus ook de verplichting om te blijven zitten.

De matrix

Minister Nathalie Muylle (CD&V) kondigde eerder al aan dat vanaf augustus de evenementenmatrix de leidraad zal zijn voor evenementen en voor feestzalen. Die matrix is gemaakt in samenspraak met de sector en houdt rekening met allerlei parameters, zoals: is er een buitenruimte aan de zaal, wordt er alcohol geserveerd, gaat het feest zittend of staand door? Als er bijvoorbeeld buiten plaats is om mensen te ontvangen, dan zullen meer mensen toegelaten worden. Hoeveel mensen dus op een huwelijk of familiefeest welkom zijn, hangt af van de zaal, en van de manier waarop je wil feesten: zittend, staand, met of zonder eten en alcohol.

De kermissen worden op dezelfde manier behandeld als de markten: een beperking van het aantal kramen is er niet meer, wel wordt het aantal bezoekers beperkt tot één per anderhalve lopende meter aan het kraam. Het blijft de bevoegdheid van de gemeente om markten, kermissen of brocante- en rommelmarkten toe te staan. De markt- en kermiskramers zijn wel verplicht om mondmaskers te dragen. De gemeente moet zorgen voor handhygiëne en handhaving.

Daarmee is nu toch de knoop doorgehakt in een aantal discussiepunten waar de ministers tot vandaag over hebben gediscussieerd, tot groot ongenoegen van de steden en gemeenten, die amper nog tijd overhouden om de toepassing van de nieuwe regels te organiseren.

Herbekijk de persconferentie van de Veiligheidsraad waarop de versoepeling van de maatregelen werd aangekondigd:

DS VIDEO - Integraal. Persconferentie Veiligheidsraad. Video: De Standaard

