Directeur AfricaMuseum: ‘Er zijn in België te veel standbeelden van Leopold II’

Het debat over de standbeelden van Leopold II is weer volop aan de gang. De vraag klinkt om ze naar het museum te brengen, maar hoeveel standbeelden van dezelfde persoon kunnen er tentoongesteld worden voordat het trop wordt? ‘Het is niet de bedoeling dat het hier vol komt te staan met zijn standbeelden’, aldus Guido Gryseels, de directeur van het AfricaMuseum.

Het 60 jaar geleden sinds de ‘Dipenda’ van Congo. Via een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi, betuigde koning Filip als eerste Belgische vorst ooit zijn spijt over ‘ ...