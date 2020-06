Amsterdam bant Airbnb en soortgenoten uit drie wijken in historisch centrum

Als toerist in een Airbnb of ander huurhuis verblijven in het historisch centrum van Amsterdam is vanaf 1 juli niet langer mogelijk. In de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid worden verhuurplatformen voortaan verbannen.

Het verhuren van een huis of appartement in het oude centrum van Amsterdam aan toeristen is vanaf 1 juli definitief verboden. De maatregel geldt voor de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. Daar staat door toerisme de leefbaarheid voor bewoners dusdanig onder druk dat een verbod op vakantieverhuur noodzakelijk is, meent de stad.

In de rest van Amsterdam mag het alleen nog met een vergunning en dan voor maximaal dertig nachten per jaar aan telkens ten hoogste vier personen. De regeling geldt voorlopig voor twee jaar. Blijkt dan dat ook in andere wijken sprake is van overlast door vakantieverhuur, dan kunnen nieuwe verbodswijken worden ingevoerd.

Torenhoge huurprijzen

De toeristische verhuur van woningen in de hoofdstad is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo wordt een op de vijftien woningen in Amsterdam online aangeboden en is het aanbod op de verschillende verhuurplatformen vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand. Het maakt dat de huurprijzen er ondertussen torenhoog zijn geworden en inwoners uit hun woonsten worden gejaagd. Bovendien veroorzaakt de toestroom van al die toeristen heel wat overlast.

‘Verwarrend en schadelijk’

Airbnb is boos over de voorgenomen maatregel. ‘We zijn erg bezorgd omdat deze voorstellen illegaal zijn en de basisrechten van Amsterdammers schenden, alsook inkomsten afnemen in deze moeilijke tijden’, klinkt het. ‘We willen samenwerken met Amsterdam aan duurzame oplossingen, maar niet aan kortetermijnoplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor de inwoners en het lokale bedrijfsleven.’