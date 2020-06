E5 Mode gered van faillissement

E5 Modemag een doorstart maken. Er is een akkoord met de schuldeisers. Het personeel kan aan de slag blijven, ondanks het uitblijven van een nieuwe investeerder.

De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft het reorganisatieplan van de Belgische modeketen goedgekeurd, meldt het bedrijf dinsdag. De procedure van gerechtelijke reorganisatie liep sinds eind maart van dit jaar. Frédéric Helderweirt, eigenaar van E5 mode, zegt dat er geen winkelsluitingen gepland zijn.

Het bedrijf heeft van de beschermingsperiode gebruik gemaakt om de schulden te herschikken. Die schuldherschikking is dan ook de basis van het reddingsplan dat de ondernemingsrechtbank nu heeft goedgekeurd.

De zoektocht naar een nieuwe financierder was al bezig en gaat voort. Details over die gesprekken wil het bedrijf niet kwijt.

‘Ik ben enorm opgelucht dat het bedrijf een tweede kans krijgt’, zegt Helderweirt. ‘Mijn doel om E5 Mode een nieuw elan te geven, blijft hetzelfde. Alleen moest ik onverwachts het plan grondig bijwerken. Het is beter en sterker.’

Omzetverlies

Aan het begin van de coronacrisis vroeg E5 mode als eerste Belgische retailer bescherming tegen schuldeisers aan. De verplichte sluiting heeft de onderneming naar eigen zeggen zo’n 20 miljoen euro omzet gekost, ongeveer een kwart van de geraamde jaaromzet voor 2020.

Sinds de heropening van winkels blijft de verkoop nog steeds onder verwachting. ‘Vooral onze iets oudere klanten zijn nog terughoudend en durven nog niet goed terug te komen winkelen’, aldus Helderweirt.

Het bedrijf was al langer erg verzwakt, en werd pas in januari van dit jaar overgenomen door Helderweirt, die daarop alle winkels in Wallonië sloot. Bij het kledingbedrijf werken zo’n 450 mensen.