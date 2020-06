Emma Watson over nieuwe job bij Kering: ‘Minder rode lopers, meer vergaderingen’

Emma Watson zetelt sinds kort in de raad van bestuur van het Franse Kering, de op een na grootste luxegroep ter wereld. Aan ‘Vogue’ deed de actrice uit de doeken hoe ze haar rol achter de schermen ziet. ‘Dit wordt een marathon, geen sprint.’

De Britse actrice Emma Watson liet de voorbije jaren haar stem horen over vrouwenrechten als ambassadrice voor de Verenigde Naties, maar ook de klimaatproblematiek ligt haar na aan het hart, zo benadrukte ze steeds vaker in interviews. De 30-jarige Watson weet dat ze een impact heeft: niet alleen kiest ze steeds voor duurzame mode wanneer ze op de rode loper wordt verwacht, ze promoot ook apps zoals Good On You, die merken rangschikt volgens hun ethische en duurzaamheidskenmerken.

Watson zal binnen Kering dan ook een rol opnemen omtrent duurzaamheid. Met het vertrek van ontwerpster Stella McCartney naar concurrent LVMH had Kering een nieuwe voortrekker nodig, zeker nadat het bedrijf vorig jaar zijn ambitie bekendmaakte om klimaatneutraal te worden. Watson heeft dan wel geen ervaring binnen de modewereld, maar ze weet wel heel goed wat er mis is met de huidige werkwijzen in de mode-industrie, zo blijkt uit een gesprek met Vogue waarin ze haar nieuwe rol toelicht.

Zo vertelt ze over een bezoek aan Bangladesh in 2010, met duurzaam kledinglabel People Tree. ‘Toen werd me duidelijk dat duurzaamheid in mode een speerpunt moet zijn aangezien de industrie zowel een schadelijke impact heeft op het milieu, als op arbeidsrechten en dierenwelzijn. Maar het is ook een feministische zaak. Naar schatting zijn tachtig procent van de textielarbeiders wereldwijd vrouwen zijn tussen 18 en 35 jaar oud.’ Watson zal zich daarom ook inzetten voor de Kering Foundation die werd gelanceerd om vrouwenrechten te ondersteunen.

Achter de schermen

‘Als het jongste lid van de raad van bestuur, hoop ik te kunnen wegen op beslissingen die een impact hebben op de toekomstige generaties en de wereld die we hen nalaten’, zegt Watson aan Vogue, al hoopt ze vooral achter de schermen een verschil te kunnen maken. ‘Als mensen mij minder horen, betekent dat niet dat ik er niet langer ben of er niet langer omgeef. Ik wil mijn werk anders gaan invullen, minder rode lopers en meer vergaderingen’, benadrukt Watson, die haar nieuwe job beschouwt als een estafettemarathon in plaats van een sprint, en ze zich dus voor lange tijd aan Kering wil binden.

‘Ik wil in mijn nieuwe rol zo veel mogelijk stemmen versterken, om zo meer te leren over anderen met verschillende ervaringen - van textielarbeiders tot ontwerpers en directeurs - en te verzekeren dat een brede waaier aan perspectieven in beschouwing worden genomen bij belangrijke beslissingen.’

Watson gaat zich niet beperken tot één thema: naast meer ecologische productieprocessen wil ze bijvoorbeeld ook werk maken van veilige werkplaatsen voor vrouwen en de impact van marketing op hoe meisjes en vrouwen naar hun lichaam kijken. Daarnaast wil ze ook aankaarten hoe modelabels reageren op nieuwe uitdagingen, zoals de covid-19-crisis en de Black Lives Matter-beweging. ‘Vandaag haasten merken zich om hun solidariteit uit te spreken voor BLM, maar we moeten kunnen verzekeren dat het verder gaat dan retoriek en dat merken ook zelf orde op zaken stellen wat betreft representatie en inclusie’, aldus Watson.