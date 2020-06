Slechts dertig nieuwe besmettingen gemeld in weekend

Alle indicatoren over de covid-epidemie in ons land blijven in dalende lijn. Zaterdag en zondag samen zijn er slechts dertig nieuwe besmettingen. Het daggemiddelde van de voorbije week bedraagt 81 besmettingen, een afname van 13 procent op weekbasis.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano, het instituut dat de statistieken over de verspreiding van het virus in ons land bijhoudt. Zaterdag waren er 21 nieuwe bevestigde gevallen, zondag 9. Dat cijfer van 9 is het laagste sinds de tellingen in maart begonnen.

Maar omdat de cijfers in het weekend traditioneel een duik nemen, is het weekgemiddelde een betere indicator. Maar ook dat vertoont nog een duidelijke daling.

Sciensano kreeg melding binnen van acht nieuwe overlijdens: vijf op zaterdag, drie op zondag. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in ons land op 9.747. Het daggemiddelde van het aantal overlijdens in de voorbije week is gezakt naar 5.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft afnemen: gemiddeld 14 mensen per dag, of volgens Sciensano een daling van 20 procent.

Vorige week blikten we met politiek journalist Matthias Verbergt terug op het begin van de coronacrisis. In onderstaande video vindt u zijn antwoorden terug op uw vragen.