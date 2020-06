Ook in Milaan wordt opnieuw gedefileerd

Zwaar getroffen door het coronavirus, maar in modestad Milaan is het straks opnieuw business as usual. De Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) heeft bevestigd dat de modeweek in september terugkeert met live defilés.

De CNMI is zich nu volop aan het voorbereiden op de eerste digitale modeweek van 14 tot 17 juli, waar de nieuwe mannencollecties zullen worden voorgesteld. In totaal zullen 37 modelabels deelnemen aan het vierdaagse evenement, waaronder Prada, Dolce & Gabbana, Philipp Plein, Gucci en het Belgische label Les Hommes.

Maar ondanks de vele inspanningen op een technisch sterk platform te bouwen, wil voorzitter Carlo Capasa benadrukken dat digitaal niet de nieuwe norm wordt. De modeweek in september, waar de lentecollecties voor dames worden getoond, zal grotendeels in zijn fysieke vorm terugkeren. Vorige week werd al tot hetzelfde besloten in Parijs. Ook het Britse modelabel Burberry plant tijdens de Londense modeweek een defilé in openlucht.

‘De digitale modeweek is ontstaan als reactie op de afstandsregels en de reisverboden door de wereldwijde gezondheidssituatie, maar wil ook een dynamische oplossing bieden voor de complexiteiten van vandaag’, aldus Capasa, die onderstreept dat in september de digitale evenementen de live shows enkel zullen ondersteunen, ‘wanneer het terug mogelijk wordt om terug te keren naar face-to-facecontacten, die fundamenteel blijven in het promoten van de enorme productie en creatieve waarde van het Italiaans vakmanschap’.

De modeweek in Milaan vindt plaats van 22 tot en met 28 september.

Modehuis Fendi heeft alvast zijn deelname bevestigd, en zal op 22 september de modeweek openen met een live defilé, inclusief beperkt aantal gasten, dat eveneens digitaal zal worden uitgezonden. Dat zal evenwel niet plaatsvinden in Milaan, maar in het Palazzo della Civiltà Italiana in Rome, waar ook het hoofdkwartier is gevestigd, zo heeft ceo Serge Brunschwig bevestigd aan Women’s Wear Daily.