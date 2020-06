Eerste reacties op de brief van koning Filip aan Tshisekedi: ‘sterk en groots’

Vandaag is het 60 jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. Koning Filip schreef een brief naar de huidige Congolese president Félix Tshisekedi waarin hij zijn ‘diepste spijt betuigt’. Op sociale media hebben al verschillende mensen gereageerd op de brief.

CDH-politicus Pierre Kompany, de eerste zwarte burgemeester van België en zelf geboren in Congo, had recent nog gevraagd om een excuses van het koningshuis. Dit is zijn reactie:

Voormalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutte spreekt op Twitter van een ‘groots’ gebaar.

Sterk en groots.



De wonden zien en erkennen is het begin van genezing. https://t.co/8wm6eDrlHt — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) June 30, 2020

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens reageerde al op Twitter. Hij hoopt op een wederzijds respect en een sterke samenwerking tussen Congo en België.

60 jaar onafhankelijkheid Congo. Op naar meer wederzijds respect en een sterke samenwerking.

Goed gedaan en een sterke boodschap van Koning Filip ; betuigt "diepste spijt" voor Belgische wandaden in Congo | VRT NWS: nieuws https://t.co/v6D9JkiWPD — Joachim Coens (@joachimcoens) June 30, 2020

Volgens Groen-politicus Wouter De Vriendt schrijft de koning geschiedenis met de brief.

Met zijn brief en spijtbetuiging over het koloniaal verleden schrijft Koning Filip I geschiedenis.



De vorst voelt de veranderde tijdsgeest aan en neemt afstand van een van zijn voorvaderen. Respect.



De Kamer krijgt nu alle ruimte voor een officieel rapport met aanbevelingen. — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) June 30, 2020

Partijgenoot Lies Corneillie spreekt dan weer van een sterke brief:

Sterke brief van onze Koning met spijtbetuiging voor het volledige koloniale verleden van ons land. Belangrijke basis voor het werk van de parlementaire waarheidscommissie, en voor officiële excuses ???? #Congo #Independance60ans https://t.co/bkprELM1CS — Lies Corneillie (@liescorneillie) June 30, 2020

Voor Kamervoorzitter Patrik Dewael (Open VLD) heeft de Belgische koning vandaag een belangrijke stap genomen.