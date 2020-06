Itinera pleit voor ‘Feest van de verantwoording’

In Nederland moet de regering zich elk jaar verantwoorden. Een goed idee voor ons land, vindt Itinera.

De denktank Itinera stelt voor om in navolging van Nederland een jaarlijkse ‘Verantwoordingsdag’ te organiseren in België. Volgens Itinera ontbreekt het ons land vaak aan de filosofie achter die traditie: transparantie, goed bestuur en verantwoording.

Verantwoordingsdag bestaat bij onze Noorderburen sinds 2000 en is een dag waarop de regering de cijfers van het voorbije begrotingsjaar presenteert en de Tweede Kamer (vergelijkbaar met onze Kamer van Volksvertegenwoordigers, red.) erover debatteert.

‘In het huidige politieke klimaat, met regeringsonderhandelingen zonder uitzicht op een nieuwe federale regering, is meer verantwoordelijkheidszin onder politici zeker aan de orde’, klinkt het bij de denktank. Die organiseert ¬vandaag zelf een Verantwoordingsdag via een webinar. ‘We beginnen bescheiden, maar dit mag zeker uitgroeien tot een traditie’, zegt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Itinera aan de telefoon.

Belgische probleem

‘België heeft verschillende controlerende instellingen, maar wij willen een “Feest van de verantwoording” creëren, en die verantwoording dichter bij het grote publiek brengen’, zegt hij. ‘Op de Verantwoordingsdag moeten we kijken of de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn. Op zo’n dag moeten we de balans opmaken en verder kijken dan naar wat er fout loopt. Dat is een Belgisch probleem: het gaat altijd maar over schandalen en personen. Dat is nefast voor het ongenoegen van burgers over politiek.’