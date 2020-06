Benfica-coach dient ontslag in na mogelijk cruciale nederlaag

Benfica-trainer Bruno Lage heeft maandagavond na de nederlaag op het veld van Maritimo Funchal (2-0) zijn ontslag ingediend, zo bevestigde clubvoorzitter Luis Filipe Vieira maandagavond aan de pers. Het Benfica-bestuur moet het ontslag wel nog aanvaarden.

Voor Benfica, de club van onze landgenoot Mile Svilar, was het de tweede nederlaag op rij en daardoor dreigen ze in de titelstrijd met Porto te moeten lossen. De kloof bedraagt drie punten, maar Porto heeft een wedstrijd minder en speelt maandagavond nog tegen Paços Ferreira.

De 44-jarige Bruno Lage was sinds januari 2019 in de Portugese hoofdstad Lissabon aan de slag. Vorig jaar pakte hij voor de club de 37e landstitel in de geschiedenis. Ook dit seizoen liep het aardig, tot de onderbreking van de competitie. Sinds de hervatting konden ze nog maar één keer de drie punten pakken, en lieten ze twee nederlagen en twee draws noteren.