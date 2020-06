Spaanse eersteklasser Valencia zet coach Albert Celades aan de deur

Bij de Spaanse topclub Valencia is voormalig international Albert Celades ontslagen vanwege de slechte resultaten, zo maakte de club maandagavond bekend.

Voor het erg woelige Valencia is het al het tweede trainersontslag dit seizoen. In september moest Marcelino immers al opkrassen na een conflict met het bestuur. Algemeen manager Voro zal nu tot het einde van het seizoen overnemen.

In Spanje staan er nog zes speeldagen op het programma. Valencia is door de magere resultaten weggezakt naar de achtste plaats en zal nog moeten knokken voor een stek in de Europa League.