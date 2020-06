Thiago Silva, Choupo-Moting en Rico verlengen contract bij PSG tot einde seizoen

De Braziliaanse verdediger Thiago Silva, aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting en de Spaanse doelman Sergio Rico hebben hun dinsdag aflopende contracten bij de Franse topclub Paris Saint-Germain tot eind dit seizoen verlengd, zo maakte de club maandag bekend.

De Franse competitie werd enkele maanden geleden al definitief stopgezet, maar PSG heeft nog wel enkele belangrijke afspraken op de agenda staan. Zo is er de finale van de Coupe de France op 24 juli tegen Saint-Etienne en zeven dagen later de finale van de Ligabeker tegen Olympique Lyon, maar vooral de Final 8 van de Champions League, van 12 tot 23 augustus in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Ook Edinson Cavani en onze landgenoot Thomas Meunier verlaten de club, maar over hun eventuele toekomst in Parijs werd niet gecommuniceerd. Meunier tekende voor vier seizoenen bij Borussia Dortmund, maar CEO Hans-Joachim Watzke verklaarde zondag in de Duitse pers dat de Rode Duivel eventueel nog de Champions League mag spelen voor de Parijzenaars, om vervolgens nadien aan te sluiten bij de Borussen.