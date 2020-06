Fanforum Trump geschrapt op Reddit

De sociale netwerksite Reddit heeft het subforum ‘The_Donald’, een pagina waar aanhangers van president Trump elkaar vonden, geschrapt, omdat volgens het bedrijf de regels rond intimidatie geschonden werden. Er werden ook 2.000 andere subforums verwijderd.

Reddit heeft zijn gebruiksvoorwaarden aangepast, gemeenschappen en gebruikers die haat gebaseerd op identiteit of kwetsbaarheden promoten, worden geschrapt. Naast een fanpagina voor president Donald Trump, werden 2.000 andere ‘subreddits’ verwijderd, waaronder de populaire ChapoTrapHouse. Dat forum was een spin-off van een populaire linkspolitieke podcast. De meerderheid van de verwijderde subreddits was inactief. ‘Al de gemeenschappen op Reddit moeten onze gebruiksvoorwaarden onderschrijven. We hebben The_Donald verwijderd omdat het forum de regels niet volgde, ondanks de vele mogelijkheden dat wel te doen’, reageerde ceo Steve Huffman in een post op de site.

Twitch, het streamingplatform van Amazon, bande maandag tijdelijk het kanaal van de president omwille van ‘haatdragende inhoud’. ‘Haatdragende inhoud is niet toegestaan op Twitch. Daarom is het kanaal van de president tijdelijk geschorst, en de beledigende boodschap werd verwijderd’, liet een woordvoerder weten. Een van de video’s waar de woordvoerder naar verwees was een heruitzending van een rally van Trump in 2016, waar hij zei dat Mexico verkrachters naar de Verenigde Staten stuurde.