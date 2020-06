KV Oostende laaiend enthousiast over nieuwe zomeraanwinst: “Ik volg hem al jaren”

KV Oostende heeft er een versterking voor volgend seizoen bij. De 24-jarige Fransman Maxime D’Arpino komt over van de Franse tweedeklasser Orléans en tekende tot 2024. “Ik volg hem al jaren, hij is technisch een zeer uitmuntende speler,” aldus Executive President Gauthier Ganaye.

D’Arpino doorliep de jeugdrangen van Olympique Lyon, waar hij zijn ook zijn eerste profcontract ondertekende. “Maxime is een typisch product van de Franse opleidingscentra,” aldus Ganaye. “Hij is geen robuuste, grote middenvelder, maar wél een technisch zeer onderlegde speler die bovendien zeer gevaarlijk is op stilstaande fases. Met zijn verfijnde traptechniek zorgt ie voor veel gevaar, zowel doelpunten als assists. Verscheidene Franse eersteklassers toonden interesse in hem dus we zijn opgetogen dat Maxime voor het Oostendse project kiest.”

Foto: RUDY DECLERCK

“Ook ik ben zeer blij om hier te zijn,” aldus D’Arpino op de website van de Kustboys. “Onder andere door de coronasituatie duurden de onderhandelingen wat langer dan verwacht, maar vandaag kon ik hier dan toch eindelijk mijn handtekening plaatsen. Gauthier legde me uit dat ze hier in Oostende een nieuw project starten met klemtoon op veel jeugdige spelers en offensief, dwingend voetbal. Binnen deze omgeving zal ik mezelf perfect verder kunnen ontwikkelen als speler. Bovendien staat de Belgische competitie de laatste jaren hoog aangeschreven. Veel ploegen uit de grote competities komen hier scouten dus dit is een interessante stap in mijn carrière. Ik kijk er naar uit om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de groep, maar eerst moet ik nog enkele praktische zaken afhandelen in Lyon.”

Nochtans kwam de doorbraak op het hoogste niveau er nooit voor de voormalige Franse jeugdinternational. In de Ligue 2 kwam hij afgelopen seizoen tot een twintigtal wedstrijden bij Orléans, dat met een laatste plaats genadeloos uit de tweede klasse gekegeld werd. Voor zijn jeugdclub Olympique Lyon speelde hij geen enkele officiële wedstrijd.