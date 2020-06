Deceuninck-Quick.Step organiseert trainingskamp in Dolomieten, met voordelen van een hoogtestage

Wielerploeg Deceuninck-Quick.Step bereidt de herstart van het seizoen voor met een trainingskamp in de Italiaanse Dolomieten. Van 6 tot 23 juli trekt het hele team op hoogstestage naar Val di Fassa op de Passo San Pellegrino.

“In de omgeving zijn er klimmen van over de 2.000 meter, maar zijn er ook vlakkere stukken op 1.000 meter waar de tijdrijders en sprinters kunnen trainen. Naast de goede trainingen kan er ook verder gewerkt worden aan de bekende Wolfpack spirit”, laat het team maandag weten.

Renners en begeleiding nemen hun intrek in Hotel Cristallo. Om de risico’s op besmetting met het nieuwe coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zullen er diverse procedures gelden. Alle deelnemers worden voorafgaand aan of direct na aankomst getest.

“De hoge hygiënestandaarden blijven van toepassing, net als zo minimaal contact met de mensen buiten het trainingskamp. De medische staf van de ploeg staat iedereen bij om er zeker van te zijn dat voorzorgsmaatregelen worden genomen en begrepen. De protocollen worden constant bekeken en gewogen”, benadrukt de ploeg van onder meer Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe.

Lefevere: “Een ideale mix”

Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step, omschrijft Val di Fassa als “een ideale mix” voor zijn team. “We waren op zoek naar een plek waar we boven de 2.000 meter konden verblijven, zodat we de voordelen van een hoogtestage mee konden pakken. We kunnen veel trainen met de klimmers hier in het gebergte, maar ook de sprinters kunnen zich optimaal voorbereiden op de lange vlakke stukken. We kunnen zo op een compacte manier trainen en onze veiligheidsprocedures volgen in deze lastige tijden. We kijken er meer dan ooit naar uit om samen te zijn als groep en de renners in de best mogelijke vorm aan de start te krijgen van de rest van het seizoen.”

De WorldTour hervat op 1 augustus met de Italiaanse Strade Bianche, een wedstrijd die vorig jaar werd gewonnen door Alaphilippe.