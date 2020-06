Lachaert, Coens en Bouchez brengen zes partijen samen rond onderhandelingstafel

Een dik jaar na de verkiezingen beweegt wat in de Wetstraat. De voorzitters van MR, Open VLD en CD&V werken aan een startnota en willen deze week nog samenzitten met N-VA, CDH en SP.A. SP.A reageert erg afwachtend.

De drie partijvoorzitters die formatie naar zich toegetrokken hebben, Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) en Joachim Coens (CD&V), steken een tandje bij. Ze werken aan een basisnota en nodigen de voorzitters van N-VA, SP.A en CDH uit om daarover samen met hen rond de tafel te zitten. Bedoeling is om tot een regering te komen met een meerderheid. Met de 76 zetels op 150 die ze samen hebben, kan dat. Al is het wel de krapst denkbare meerderheid.

‘Die zes partijen hebben geen veto tegen mekaar gesteld, maar het kan zijn dat er andere partijen zijn die constructief zijn en willen aansluiten op dat verhaal’, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in het VRT-Journaal. Zo zou bijvoorbeeld ook de PS nog betrokken kunnen worden, geeft hij aan. ‘We staan voor enorme uitdagingen om de economie opnieuw op te starten, maar ook om de sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten.’

‘Zweeds niet meer aan de orde’

Daarom stelt de liberaal onder meer betere barema’s in het vooruitzicht voor de zorgsector en maatregelen om mensen met een laag inkomen netto meer te laten overhouden. Maatregelen die op maat van de socialistische gesprekspartners geschreven zijn.

‘Het Zweedse verhaal is niet meer aan de orde. Er zijn verkiezingen geweest en corona’, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. Hij reageert daarmee op de verklaringen van onder meer Elio Di Rupo (PS), die vandaag nog eens in De Standaard herhaalde dat zijn partij de Zweedse regering niet wil depanneren. Exact wat SP.A-voorzitter Conner Rousseau dit weekend ook zei in De Morgen.

Coens is zich bewust van de krappe marge. 76 zetels is niet veel, geeft hij toe, ‘maar een minderheid is nog erger’. Ook hij benadrukt dat andere partijen, met name de PS, niet uitgesloten worden. ‘Het belangrijkste is dat we partijen kunnen vinden om samen een meerderheid te vormen, op basis van teksten, nota’s en inhoud.’

‘Zo bouw je niets op’

SP.A reageert voorlopig niet wild enthousiast, maar wacht de teksten af. SP.A-voorzitter Conner Rousseau kan er niet mee lachen dat de drie voorzitters wel óver hem spreken, maar niet met hem. Ook CDH-voorzitter Maxime Prévot wordt trouwens al een week door hen in het ongewisse gelaten. ‘Zo bouw je niets op’, zegt Rousseau.

Het is geen geheim dat de drie voorzitters liever verder willen zonder de PS. De combinatie van N-VA en PS, zo bleek het voorbije jaar al meermaals, is niet haalbaar. Of het de drie lukt om SP.A los te weken van de PS is nog maar de vraag. ‘We hebben bijna identieke programma’s, dus zou het me zeer verwonderen als de ene partij wel akkoord zou gaan met een project dat voor de andere niet kan’, zegt Waals minister-president Elio Di Rupo vandaag in De Standaard. ‘Maar de SP.A is een autonome partij. Het is niet aan de PS om in haar plaats te beslissen.’ Rousseau geeft gelijkaardige signalen.