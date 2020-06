Cirque du Soleil zoekt bescherming tegen schuldeisers en wil doorstart maken

Het water stond Cirque du Soleil al langer aan de lippen, maar nu vraagt het circusbedrijf bescherming tegen de schuldeisers om een doorstart te kunnen maken. Het entertainmentbedrijf wijst naar de vele afgelastingen door covid-19 als reden voor de aanvraag.

Cirque du Soleil moet worden geherstructureerd, zodat het mogelijk in een kleinere vorm kan blijven voorbestaan. De bedoeling is dat er vers geld komt om de meest dringende schulden te voldoen. Het gaat onder meer om bezoekers die hun tickets terugbetaald willen krijgen wegens afgelaste shows. Ook aan de artiesten moet nog achterstallig loon worden betaald. Het overheidsinvesteringsfonds van de Canadese provincie Québec zal financieel bijspringen om het bedrijf te redden.

Cirque du Soleil is in zware problemen gekomen doordat alle voorstellingen werden afgelast als gevolg van de coronacrisis. De inkomsten daalden tot het nulpunt. Eind maart heeft Cirque du Soleil bijna al zijn duizenden werknemers ‘tijdelijk’ ontslagen. Amper iets meer dan 250 man bleef aan de slag om de tourplanning en ticketverkoop te kunnen voorbereiden van zodra de coronacrisis achter de rug is. Nu kondigt het bedrijf aan dat ze 3.480 mensen definitief aan de deur zetten.

De bedoeling van de herstructurering is dat de schuldenlast wordt weggewerkt. De activa worden via een veiling te koop aangeboden, waarbij Investissement Québec financiële assistentie zal bieden in de vorm van leningen. Québec wil het circus graag in Montréal houden. Voormalig medestichter Guy Laliberté liet eerder al weten zijn geesteskind van de ondergang te willen redden. Hij heeft al aangegeven het bedrijf te willen terugkopen, maar mogelijk zijn er nog andere kandidaten. Ook de bestaande aandeelhouders zijn bereid een bod te doen op de afzonderlijke activa.

‘Cirque du Soleil is al 36 jaar een succesvolle en winstgevende onderneming’, laat ceo Daniel Lamarre weten. ‘Maar door de verplichte sluiting na de uitbraak van covid-19, moest het management snel handelen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.’

Cirque du Soleil werd in 1984 opgericht door twee voormalige straatartiesten: één daarvan was Laliberté, toen nog vuurspuwer. Een jaar later kwam de Belgische regisseur Franco Dragone aan boord, die mee voor de doorbraak zorgde met onder meer de show ‘Alegria’ in de jaren ‘90.

Het circusbedrijf had een aantal vaste shows in Amerika en tientallen rondreizende shows in andere werelddelen. Door het coronavirus werden alle 44 lopende shows, van Tel Aviv tot Hongkong, stilgelegd. Inclusief het spektakel ‘Corteo’ dat eind maart in de Antwerpse Lotto Arena had moeten plaatsvinden. Voor de shows in Paleis 12 op de Brusselse Heizel in oktober en november zijn nog steeds tickets te koop.