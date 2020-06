Juventus en Barcelona maken ruildeal ter waarde van 147 miljoen euro bekend: Arthur en Pjanic wisselen van ploeg

FC Barcelona en Juventus hebben een akkoord bereikt omtrent de transfers van Arthur Melo en Miralem Pjanic. De Braziliaan trekt voor 72 miljoen euro en 10 miljoen euro bonussen naar Turijn. De Bosniër kost de Catalanen 60 miljoen euro plus 5 miljoen bonussen.

De 23-jarige Arthur en 30-jarige Pjanic maken eerst nog wel het seizoen vol bij hun huidige clubs alvorens van team te veranderen in een deal die in totaal 147 miljoen euro waard is.

In La Liga staan er nog hete weken in het verschiet voor Barça, dat onlangs zijn leidersplaats aan het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard moest afstaan. Arthur werd door FC Barcelona in de zomer van 2018 voor 31 miljoen euro overgenomen van het Braziliaanse Gremio. In Catalonië had hij nog een overeenkomst tot medio 2024. Tot nu toe droeg hij 72 keer het Barça-shirt. Met de club won hij twee landstitels op rij, de Copa del Rey en de Supercup.

Met een transferbedrag van minstens 72 miljoen euro is Arthur de duurste zomertransfer tot nu toe. Eerder was dat de Duitse aanvaller Timo Werner, die voor 53 miljoen euro overstapt van RB Leipzig naar Chelsea. Barcelona krijgt Miralem Pjanic ‘in ruil’ voor Arthur. De 30-jarige Bosniër kost de Blaugrana 60 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen.