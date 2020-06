Gimv sluit met Televic-participatie grootste deal ooit

Investeringsmaatschappij Gimv neemt een belang van meer dan 60 miljoen euro in het Izegemse technologiebedrijf Televic. Televic hoopt zo de omzet in vijf jaar tijd te verdubbelen.

Televic is eigendom van Lieven Danneels en Thomas Verstraeten. Zij verkopen een deel van het bedrijf, maar blijven de meerderheid van de aandelen behouden. ‘Meer dan de helft van de investering zou naar de bestaande aandeelhouders vloeien, de rest dient voor overnames en groei’, luidt het bij Gimv.

Televic ontstond in 1946 als bouwer van telefoonsystemen in ziekenhuizen. Tot vandaag is het bedrijf gespecialiseerd in communicatiesystemen voor vier professionele markten: spoorwegen, gezondheidszorg, conferentie en onderwijs. Vorig jaar deed het zijn grootste overname met het Duitse GSP Sprachtechnologie, eveneens een specialist in communicatie voor het openbaar vervoer, zoals schermen in de voertuigen en intercom- en alarmsystemen. Televic stelt 950 mensen tewerk, waarvan een kleine 300 in de hoofdzetel in Izegem.

Gaspedaal

‘We willen het gaspedaal nu induwen om verder te groeien. Met de overname in Duitsland vorig jaar hebben we gezien dat je op die manier snel markttoegang kan verwerven met onze technologie en producten’, zegt Thomas Verstraeten, co-ceo van Televic. Verstraeten ziet opportuniteiten om alle vier de technologieën waarin het bedrijf actief is, verder uit te bouwen.

‘Met de intrede van Gimv streven we ernaar om de omzet in een goede vijf jaar te verdubbelen’, zegt Tom Van de Voorde, investeerder bij Gimv. Die verdubbeling moet zowel via overnames verlopen als via eigen groei. ‘Doordat wij in het kapitaal intreden, gaan andere bedrijven wellicht sneller bereid zijn om zich te laten overnemen door Televic, bijvoorbeeld omdat de hoofdaandeelhouder een hoge leeftijd heeft of omdat het bedrijf in moeilijkheden zit’, zegt Van de Voorde. Hij denkt ook dat het netwerk van Gimv kan helpen om overnames te vinden. Van de Voorde meent ook dat het bedrijf via de verdere uitbouw van wereldwijde verkoops- en distributienetwerken versneld zal kunnen groeien.

Co-ceo Lieven Danneels is in Vlaamse ondernemerskringen geen onbekende. Hij is voorzitter van Voka West-Vlaanderen en lid van de raad van bestuur van de KU Leuven, bestuurder bij Imec en voorzitter van Vario (Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen).

Danneels en Verstraeten namen het bedrijf in 1998 over met een management buy-in (ervoor waren ze niet actief in het bedrijf). Televic is momenteel schuldenvrij.