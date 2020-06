Geen stress voor autovakantie: verlening keuringsbewijs voorhanden

Omdat de keuringscentra de deuren verplicht moesten sluiten tijdens de lockdown, kon een aantal auto’s niet op tijd gekeurd raken. Wie op autovakantie wil vertrekken en uitstel kreeg voor de keuring, kan een bevestiging van het verlengd keuringsbewijs downloaden.

‘De geldigheid van het keuringsbewijs van voertuigen die gekeurd hadden moeten worden tussen 13 maart en 3 juni, is verlengd tot 4 november’, laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) weten. ‘Mogelijke vragen bij buitenlandse (politie-)controles kunt u opvangen met een drietalig document dat de Vlaamse coronamaatregelen bij de keuring beschrijft.’ Het document beschrijft in het Nederlands, Engels en Frans de uitsteltermijnen voor de keuring die door corona werden toegestaan. Het document is bedoeld voor (inter)nationale privéverplaatsingen, (inter)nationaal personenvervoer en (inter)nationaal transport van goederen. Het geldt voor wagens, lichte bedrijfsvoertuigen en kampeerwagens.

Door de covid-19-epidemie waren de keuringsstations en examencentra een tijd gesloten. Daarom besliste minister Peeters om enkele termijnen uit te stellen. Zo werden de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid en de termijn om nascholing te volgen, met zeven maanden verlengd. Ook de geldigheid van het keuringsattest werd met zes maanden verlengd. Hetzelfde geldt voor de geldigheid van de keuring van de tachograaf en snelheidsbegrenzer. Voorts bevat het document nog bepalingen over de tijdelijke ADR-regelgeving.

Het document is te vinden op de website van de Vlaamse overheid.