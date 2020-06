Dan toch zomerfestivals. ‘Door corona heel wat nieuwe ideeën’

Tot voor kort leek het een erg kale festivalzomer te worden. De laatste beslissingen van de veiligheidsraad bieden echter toch wat mogelijkheden.

Maar is dat genoeg om de sector te redden? Cultuurredacteur Nick De Leu praat ons bij in de laatste podcast van dit seizoen.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Nick De Leu | Gasten Jochen Smets, Mike Naert en Sarah Pepels | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Pieter Schrevens en Emiel Carter | Eindredactie Annelies Vanderoost en Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens en Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is DS Audio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.