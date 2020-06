Klaar voor het laatste jaar? Clubiconen Buffon en Chiellini verlengen contract bij Juventus

Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini hebben allebei hun contract bij Juventus met een jaar verlengd, tot juni 2021. Dat maakte de Italiaanse kampioen maandag bekend.

Doelman Buffon (42) en verdediger Chiellini (35) zijn twee levende legendes bij de Oude Dame. “Bianconeri sinds het begin. Bianconeri voor altijd. En om dat te bevestigen, moest dat nog nodig zijn, is vandaag hun contractverlenging officieel, tot 2021!”, stelt Juventus.

Buffon speelt, op een seizoen bij PSG na (2018-2019), sinds 2001 voor Juventus. Hij is dit seizoen tweede keuze na Wojciech Szczesny maar speelde wel alle duels in de Coppa Italia (tot en met de verloren finale tegen Napoli). In de Serie A (7) en Champions League (1) kwam hij veel minder in actie.

Chiellini zit sinds 2005 bij Juventus. De centrale verdediger, in principe de aanvoerder, zag dit seizoen bijna helemaal in het water vallen door een kruisbandblessure.