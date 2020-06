Kyle Chalmers, die Timmers van olympisch goud hield, haalt uit: “Wantrouw helft van concurrenten”

De zwemsport kampt met een ernstig dopingprobleem. Dat is althans de overtuiging van Kyle Chalmers, de olympisch kampioen op de 100 meter vrije slag. Volgens de Australiër, die in 2016 in Rio Pieter Timmers van goud hield, heeft zowat de helft van zijn concurrenten boter op het hoofd.

Chalmers deed zijn opvallende uitspraken tijdens een podcast. “Overal in het zwemmen is er veel doping aanwezig. Je weet dat het aan de gang is, en ik besef dat ik waarschijnlijk de helft van de jongens tegen wie ik uitkom niet kan vertrouwen.”

Chalmers is niet de eerste de beste. Hij was in Rio nog maar net 18 toen hij olympisch goud veroverde. Het was geleden van Ian Thorpe in Sydney (2000) dat het Australisch zwemmen nog zo’n jonge olympische kampioen afleverde. Thorpe was toen amper 17. Chalmers voegde er in Brazilië nog twee bronzen medailles in de aflossing aan toe. Vorig jaar was Chalmers goed voor zilver op het WK in Zuid-Korea.

Foto: AFP

De dopingzaak van zijn landgenote Shayna Jack, die buiten competitie positief testte maar bij het TAS in beroep ging tegen een vierjarige schorsing, bewijst volgens Chalmers dat Australië de strijd tegen verboden middelen wel ernstig neemt. “Als Australische ploeg zijn we er uitgesproken tegen. Kijk naar Shayna Jack. Zij testte positief dit jaar en kreeg vier jaar schorsing omdat wij in Australië dopinggebruikers haten”, benadrukte hij.

Chalmers nam het ook op voor zijn landgenoot Mack Horton, die op het WK van 2019 weigerde het podium van de 400m vrije slag te delen met de Chinese winnaar Sun Yang, die er toen al een (korte) dopingschorsing had opzitten. Inmiddels is de Chinees voor acht jaar geschorst. Horton noemde Sun Yang “een dopinggebruiker” en weigerde hem tevens de hand te schudden. Hij zou nadien doodsbedreigingen hebben gekregen van aanhangers van de Chinees.

Foto: AFP

“Mack was voor mij een inspiratiebron door zo op te staan tegen Sun Yang”, aldus Chalmers. “Het vroeg veel moed om dat te doen en het waren angstige tijden voor hem. Maar intussen is de situatie helemaal omgekeerd. Mack krijgt nu steun van de Chinezen, die zich tegen Sun Yang hebben gekeerd.”

Hoewel het (vermeende) dopinggebruik van sommige concurrenten hem frustreert, is het volgens Chalmers ook een drijfveer om boven zichzelf uit te stijgen. “Ik wil gewoon iedereen verslaan wanneer het moet. Het kan mij niet schelen wat ze in hun systeem hebben, ik wil nog altijd beter zijn dan hen.”