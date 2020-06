Tony’s Chocolonely opent eigen restaurant in Amsterdam

De Nederlandse chocoladeproducent Tony’s Chocolonely opent woensdag een chocoladerestaurant in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

De nieuwe droombestemming voor wie niet genoeg kan krijgen van chocolade, ligt vlak naast de winkel van Tony’s Chocolonely, in het centrum van Amsterdam. Op het menu van de Chocolate Bar staan onder meer chocoladeburgers en cake, maar je kunt er ook hartige gerechten bestellen. Soms met een twist, zoals een portie ‘bieterballen’ met gesmolten chocolade en mosterd. De inrichting van het restaurant is al even kleurrijk als de verpakking van hun chocoladerepen.

Eerder deze maand maakt de chocoladeproducent nog bekend dat de plannen voor het nieuwe hoofdkantoor in Zaandam, met bezoekerscentrum en achtbaan, op de lange baan zijn geschoven. Door de coronacrisis werden geen investeerders gevonden.