Andrea Dovizioso breekt sleutelbeen, maar start in eerste MotoGP-race van het seizoen

De Italiaan Andrea Dovizioso, drievoudig vicewereldkampioen MotoGP, heeft zijn linkersleutelbeen gebroken en moet onder het mes. Dat maakte zijn team Ducati zondag bekend. Over drie weken begint het wereldkampioenschap en dan verwacht Dovizioso opnieuw fit zijn.

Dovizioso blesseerde zich bij een val tijdens een motorcrosswedstrijd in Faenza. Hij werd zondagavond geopereerd en moet in principe klaar geraken voor de start van het WK, op 19 juli in het Spaanse Jerez de la Frontera.

Om de breuk op zijn plaats te houden werden bij de operatie een plaat en zes vijzen in zijn schouder geplaatst. “Ik heb niet te veel pijn, en ben optimistisch”, reageerde de Italiaan zelf. “Ik heb er vertrouwen in in topvorm aan de start te verschijnen in Jerez de la Frontera.”

Foto: EPA-EFE

De 34-jarige Dovizioso rijdt sinds 2013 Ducati. De voorbije drie seizoenen werd hij telkens tweede in het WK achter de Spanjaard Marc Marquez (Honda).