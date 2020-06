Coty neemt belang in beautymerk van Kim Kardashian

De Amerikaanse cosmeticareus Coty neemt een belang van twintig procent in Kim Kardashians make-upmerk KKW en betaalt daarvoor 200 miljoen dollar.

De participatie waardeert het cosmeticamerk KKW (de initialen van haar volledige naam, Kim Kardashian West), dat nog maar drie jaar bestaat, op één miljard dollar. Coty heeft volgens de zakenkrant Financial Times een optie om later het hele merk in handen te krijgen.

Het is niet voor het eerst dat Coty in zee gaat met de Kardashians. Eind vorig jaar betaalde het 600 miljoen dollar voor een meerderheidsbelang in Kylie Cosmetics, het cosmeticamerk van Kylie Jenner, de jongere halfzus van Kim die samen met de rest van de familie wereldberoemd werd door het realityprogramma Keeping up with the Kardashians. Jenners bedrijf werd toen op 1,2 miljard dollar gewaardeerd, iets meer dus dan dat van Kim.

Coty probeert met de overname zijn portfolio van eigen cosmeticamerken te moderniseren. Met de participatie in KKW wil het vooral een voet tussen de deur krijgen bij de vele miljoenen volgers van de Kardashians op sociale media. Jenner heeft 182 miljoen volgens op Instagram, Kardashian 177 miljoen volgers.

Het belooft alvast een interessante periode te worden voor de bankrekening van Kardashian en haar echtgenoot Kanye West, aangezien de rapper nog maar net een grootse samenwerking heeft aangekondigd tussen zijn modelabel Yeezy en de Amerikaanse kledingketen Gap.