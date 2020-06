Vijf jaar cel voor Franse ex-premier Fillon

De correctionele rechtbank van Parijs heeft maandag de voormalige ex-premier François Fillon tot vijf jaar cel veroordeeld, waarvan twee jaar effectief, en zijn echtgenote Penelope tot drie jaar cel met uitstel. Het echtpaar gaat in beroep.

Eerder op de dag was het echtpaar schuldig bevonden in de zaak van fictieve tewerkstelling. Fillon heeft zijn vrouw en kinderen fictief tewerkgesteld als parlementair assistent en hen daarvoor gul betaald.

Het koppel moet het lagerhuis van het Franse parlement ook meer dan een miljoen euro terugbetalen.

Antonin Levy, de advocaat van het echtpaar, heeft al aangekondigd dat ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Het vonnis is volgens hem niet eerlijk en het gevolg van een complot tegen Fillon en zijn vrouw.

François Fillon was van 2007 tot en met 2012 premier van zijn land, onder president Nicolas Sarkozy. In 2017 deed hij zelf een gooi naar het presidentschap, en gold toen even als favoriet. Maar na het uitlekken van het schandaal over de fraude kon Fillon een kruis maken over zijn ambities: hij sneuvelde al in de eerste ronde. Kort daarna nam hij definitief afscheid van de politiek.