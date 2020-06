Leandro Trossard blikt vooruit op duel met Manchester United: “Geloof in onszelf is groot”

Leandro Trossard is sinds vorige week vrijdag exact één jaar speler van Brighton & Hove Albion. De Seagulls lieten de Rode Duivel daarom aan het woord op hun website. Dinsdag ontvangen Trossard en co met Manchester United één van de best presterende ploegen momenteel in de Premier League. “Maar vorige week tegen Arsenal hebben we nog bewezen dat we met elk team kunnen wedijveren”, toonde de Rode Duivel zich zelfzeker.

Brighton hervatte de Premier League de voorbije week, na drie maanden gedwongen coronapauze, uitstekend. Na een 2-1 zege tegen Arsenal kwam een 0-0 gelijkspel bij Leicester City. Dinsdag komt Manchester United op bezoek in het American Express Community Stadium. “Een geweldige wedstrijd om te spelen”, aldus Trossard. “Natuurlijk is het minder leuk zonder supporters, maar dit zijn de wedstrijden die je graag speelt als voetballer. Je wil jezelf voortdurend meten met de beste voetballers, zoals we ook de voorbije twee matchen hebben gedaan.”

“De sleutel voor onze sterke hervatting ligt in het geloof dat we als groep in onszelf hebben”, vervolgde de buitenspeler, die na de landstitel met Racing Genk vorige zomer naar Brighton trok. “Wij kunnen tegen elke ploeg in de Premier League punten pakken. Onze comeback tegen Arsenal (na een 0-1 achterstand, red.) bewees dat weer eens. We bleven tot de laatste seconden gaan voor de overwinning. Die zege was weer heel goed voor het vertrouwen.”

Tegenstander Manchester United speelt al sinds de jaarwisseling op een hoog niveau. Dat erkende ook Trossard. “Ze spelen momenteel heel goed. Ze hebben een aantal grote namen, maar hun grootste kwaliteiten liggen vooraan. Ze kunnen één-tegen-één hun man passeren. Snelheid is in het moderne voetbal cruciaal en dat hebben ze.”

“Voor mij persoonlijk was Aaron Wan-Bissaka (de rechtsback van Man Utd, red.) mijn lastigste tegenstander tot dusver in de Premier League. Hij heeft zo’n beetje alles, is snel, sterk en goed met de bal aan de voet. Je denkt dat je hem kwijt bent, maar hij blijft terugkomen. Voor mij is het een test opnieuw tegen hem te spelen.”

Brighton was voor Trossard zijn eerste buitenlandse club, maar de aanpassing verliep zeer vlot. “Ik ben heel tevreden met hoe het gegaan is”, besloot hij. “Je moet je aanpassen aan een nieuw land en een nieuwe club, maar mijn ontwikkeling is goed verlopen. De wedstrijden in Engeland zijn geweldig, zeker met de supporters achter je. Zo’n supporters kan je nergens ter wereld vinden. Op sportief gebied wil ik blijven verderdoen en mijn rol blijven spelen binnen het team.”

Trossard zit in zijn eerste seizoen bij Brighton momenteel aan 25 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf.