Iran wil Donald Trump laten arresteren

De Iraanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Donald Trump en andere Amerikaanse functionarissen. Zij worden volgens het Iraanse persbureau Fars verantwoordelijk gehouden voor de dood van generaal Qassem Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran.

De leider van de al-Quds-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Wacht kwam begin dit jaar om het leven door een aanval met een Amerikaanse drone in Irak. Volgens de VS gebeurde dat ‘omdat hij actief plannen ontwikkelde om Amerikaanse diplomaten en militairen in Irak en de hele regio aan te vallen’.

De liquidatie leidde tot hoogoplopende spanningen in de regio. Zo hield Iran een wraakactie op een Amerikaanse legerbasis, wat dan weer tot bijkomende sancties van de VS leidde. Trump dreigde bovendien ook culturele doelen in Iran te vernietigen.