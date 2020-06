Golfer Dylan Frittelli test als vierde speler op PGA Tour positief

Dylan Frittelli is als vierde golfer op de Amerikaanse PGA Tour besmet met het nieuwe coronavirus. In een verklaring zegt de 30-jarige Zuid-Afrikaan geen symptomen te vertonen. Hij zal zich nu een tijdje afzonderen.

“Ik ondervind geen last en voel mij fysiek in topvorm. Het nieuws over de positieve test heeft mij verrast en teleurgesteld”, zegt Frittelli, de nummer 107 van de wereld, in een verklaring verspreid door de PGA Tour. “Ik kijk ernaar uit terug te keren op de Tour eens het weer veilig is dat te doen.”

Frittelli was afgelopen week aan de slag op het Travelers Championship in Cromwell (Connecticut), waar hij de cut niet haalde. Uit voorzorg heeft hij zich teruggetrokken van de Rocket Mortgage Classic in Detroit. Volgens de PGA Tour moeten er, na het uitvoeren van de nodige contact tracing, geen bijkomende testen worden afgenomen.

De Zuid-Afrikaan telt vijf toernooizeges op zijn erelijst, waaronder een in de PGA Tour (de John Deere Classic in 2019) en twee op de European Tour.

Frittelli is de vierde speler op de PGA Tour die positief heeft getest. Nick Watney, Cameron Champ en Denny McCarthy gingen hem voor.