Londense agent zou selfie met moordscène hebben genomen

De halfzussen Nicole Smallman en Bibaa Henry werden vermoord teruggevonden in een park in de Britse hoofdstad Londen. Van de dader is nog geen spoor, wel werden twee agenten aangehouden nadat ze foto’s van de moordscène gedeeld zouden hebben via WhatsApp. Er zou ook een selfie genomen zijn. Dat melden verschillende Britse media.

Toen eerder deze maand de lichamen van zussen Nicole Smallman (27) en Bibaa Henry (46) werden teruggevonden in een park in het noordwesten van Londen, zouden twee politiemannen een ‘ongepaste foto’ van de moordscène genomen hebben en naar een Whatsappgroep hebben verstuurd. Volgens The Guardian gaat het zelfs om meerdere foto’s, waaronder ook een selfie. Intussen werden twee agenten geschorst en aangehouden. Er werd een intern onderzoek opgestart. Het is niet duidelijk of de foto’s al circuleren op het internet of het dark web.

Verjaardag

Smallman en Henry werden terug gevonden in het park waar ze enkele uren voor hun moord nog een verjaardag hadden gevierd. Volgens The Independent ging het om Henry’s verjaardagsfeest. Nadat hun vrienden waren vertrokken, bleven de twee vrouwen alleen achter. Niet lang daarna moet de dader hen neergestoken hebben met een mes. Er zou sprake zijn van meerdere messteken.

De speurders vermoeden dat de dader zelf gewond raakte tijdens de aanval, maar er is voorlopig nog geen spoor van hem of haar. De politie gaat er van uit dat de dader een onbekende voor de vrouwen was. Een 36-jarige man die eerder werd aangehouden, werd opnieuw vrijgelaten nadat er geen link met de dubbele moord kon worden gelegd.

Smallman was een freelance fotografe en Henry een sociaal werkster en had een kind. De vrouwen zijn de dochters van Wilhelmina Smallman, de eerste zwarte vrouwelijke aarstdiaken van de Anglicaanse Kerk die in 2016 op pensioen ging.

Ontmenselijking

In een reactie op de foto’s noemde de moeder de Londense politie ‘giftig’. Het voorval ‘spreekt boekdelen over het ethos dat door de Metropolitan Police loopt’, reageerde ze aan BBC radio. Dat de foto’s genomen werden en ook nog eens de gezichten van haar dochters toonden, noemde ze ‘ontmenselijkend’. ‘Ze betekenden niets voor hen, en wat het nog erger maakt is dat ze de foto’s naar burgers hebben gestuurd.’ Smallman vreest dat de foto’s ook op het internet zijn geplaatst.

Volgens de Independent Office for Police Conduct (IOPC), de watchdog van de Britse politie, gaat het om een klein aantal burgers die de foto’s in handen hebben gekregen. De Londense politie zou die burgers gecontacteerd hebben.

Nog volgens de moeder trok de politie te snel conclusies toen haar dochters als vermist opgegeven werden. ‘Ik wist meteen waarom het ze niets kon schelen. Het kon ze niets schelen omdat ze naar het adres van [één van] mijn dochter[s] keken en dachten dat ze wisten wie ze was: een zwarte vrouw die in een sociale woonwijk woonde.’ De lichamen werden niet door de politie gevonden, maar door de vriend van een van de vrouwen. De man had er aan gedacht om op de plaats van het verjaardagsfeestje, waar Nicole en Bibaa het laatst gezien werden, te zoeken.

Het intern onderzoek zal ook moeten uitwijzen of het feit dat de agenten foto’s van de lichamen hebben genomen, racistisch gemotiveerd was.

Cressida Dick, hoofd van de Britse politie, heeft zich intussen geëxcuseerd in naam van de Britse politie. Ze zegt zelf geshockeerd te zijn door het voorval. ‘Het is walgelijk.’ Ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, sprak van een misselijkmakend voorval. Hij steunt het onafhankelijk onderzoek dat tegen de agenten loopt.

In het Verenigd Koninkrijk vinden al sinds de dodelijk arrestatie van de Afro-Amerikaan George Floyd, protesten plaats tegen racisme en politiegeweld.