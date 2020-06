In de VS zijn zondag de jaarlijkse BET Awards uitgereikt. Die prijzen zetten jaarlijks bekende Afro-Amerikanen uit de sport-, muziek- en entertainmentsector in de bloemetjes. Deze keer stond de awardshow bijna volledig in het teken van de ‘Black Lives Matter’-beweging en de dood van George Floyd. Ook zangeres Beyoncé kreeg een award van Michelle Obama.