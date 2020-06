Leuven Bears strikt twee nieuwe spelers

Leuven Bears heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de Sloveense center Ziga Fifolt (2m11) en de Belgische forward Thibault Vanderhaegen (2m04).

De 27-jarige Fifolt komt over van het Sloveense KRKA Novo Mesto. Daar kwam hij tot gemiddeld 4 punten en 3,1 rebounds in 12 minuten speeltijd.

De 22-jarige Vanderhaegen, een Oostends jeugdproduct, komt over van het Nederlandse Den Helder. Daar was hij vorig seizoen goed voor gemiddeld 13 punten en 4,7 rebounds. Hij is Belgisch jeugdinternational bij de U18/U20. In 2018 werd hij kampioen met DUVA Gistel, het tweede team van Filou Oostende, in tweede nationale.

Leuven verlengde eerder de contracten van Hugh Robertson, Brandan Stith, Joshua Heath, Seppe D’Espallier, Luka Kotrulja, Joris Fauconnier en Jonas Delalieux. De Leuvenaars hebben hiermee hun selectie voor volgend seizoen rond.

