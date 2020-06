Paula Marckx op 94-jarige leeftijd overleden: ‘Altijd mijn goesting gedaan’

In Antwerpen is vrouwenrechtenactiviste Paula Marckx op 94-jarige leeftijd overleden. Zij is bekend als de vrouw achter het befaamde arrest-Marckx, dat de discriminatie ophief van kinderen die buiten een huwelijk geboren worden.

Ze is vannacht overleden, meldt Guillaume Van der Stighelen, die goed bevriend was met haar.

Ruim veertig jaar geleden schreef Marckx geschiedenis, toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg na een klacht van haar oordeelde dat er in België inderdaad sprake was van discriminatie tussen kinderen geboren in een huwelijk, zogenaamd wettelijke kinderen, en kinderen van ongehuwde moeders, zogenaamd natuurlijke kinderen. De procedure zelf sleepte vijf jaar aan, maar België moest zijn wetgeving aanpassen.

Het arrest is een ijkpunt in het familierecht, verplichte leerstof voor studenten in de rechten. De veertigste verjaardag van het arrest werd vorig jaar zelfs nog met een academische zitten herdact aan de UAntwerpen.

Paula Marckx was al 47 toen ze haar kind kreeg. ‘De dokter zei dat ik in verwachting was, en dat hij wel een adres in Holland kende. Dat wilde ik helemaal niet. Ik schrok van mijn eigen, want ik had nooit een kinderwens gehad’, zei ze enkele maanden geleden nog in een interview met De Standaard. Maar ik wist: het is waarschijnlijk mijn laatste kans. En ik heb er nooit spijt van gehad.’ Trouwen met de vader van haar kind wou ze echter niet. ‘Ik heb altijd mijn goesting gedaan.’

Marckx heeft haar hele leven lang opmerkelijke beroepen gehad. Zo is ze model geweest voor Natan, ze interviewde als journaliste The Beatles, en was de eerste vrouw die in Deurne het brevet van piloot behaalde. ‘Die dingen kwamen op mijn weg. Ik heb ze nooit gezocht. Ik stond er zelfs niet bij stil dat sommige zaken uitzonderlijk waren.’