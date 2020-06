Mbokani reageert voor het eerst op contractverlenging: “En nu de beker winnen”

Dieumerci Mbokani ondertekende vrijdag een nieuw contract voor één seizoen bij Antwerp. Zondag sloot hij aan bij de rest van de spelersgroep op oefenkamp in het Nederlandse Harsewinkel en reageerde hij voor het eerst in een video, die Antwerp maandagmorgen online plaatste.

“Ik ben heel tevreden en gelukkig dat ik nogmaals mijn contract heb kunnen verlengen bij Antwerp”, legde de Congolese aanvaller uit. “Antwerp is mijn familie. Ik ken het team al heel goed van de vorige twee seizoenen. Het is heel fijn om alle jongens terug te zien. Ik kan het met iedereen goed vinden. Het zijn mijn vrienden en we hebben het afgelopen seizoen goed samengespeeld.”

Mbokani gaf ook al zijn doelen mee voor de komende maanden. “We kijken eerst naar de bekerfinale. Het winnen van de beker is één van mijn grote doelen. Volgend seizoen wil ik opnieuw zoveel mogelijk winnen en zoveel mogelijk goals maken.” Met 18 doelpunten kroonde hij zich afgelopen seizoen tot topschutter in de Jupiler Pro League.

In het tussenseizoen verving de Kroaat Ivan Leko de Roemeen Laszlo Bölöni als T1 bij de Great Old. Mbokani was meteen enthousiast. “Het is mijn eerste dag hier en ik zag meteen dat het een goede coach is. Hij is tactisch heel sterk en praat veel met de spelers. We hebben al even gesproken en ik geloof dat hij een goede trainer is.”

Antwerp en Club Brugge spelen op 1 augustus de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Een week later start het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.