China plaatst 400.000 inwoners Anxin in quarantaine na 18 besmettingen

China plaatst de 400.000 inwoners van het arrondissement Anxin, in de oostelijke provincie Hebei, opnieuw in quarantaine. Er werden 18 nieuwe besmettingen vastgesteld in de afgelopen twee weken.

Er werd in Anxin zo’n twee weken geleden voor het eerst een opflakkering van het coronavirus opgemerkt. De overheid meldt dat er sindsdien zo’n 18 nieuwe besmettingen plaatsvonden.

Anxin, dat op ongeveer 145 kilometer van de Chinese hoofdstad Peking ligt, wordt daarom volledig afgesloten. De maatregelen doen denken aan de strikte lockdown van de miljoenenstad Wuhan die enkele weken geleden werd opgeheven.

De 400.000 inwoners van het gebied zijn allemaal getroffen door de nieuwe maatregelen. Voor elk gezin mag slechts één iemand per dag naar buiten om boodschappen te doen. Verder mogen enkel mensen met een essentieel beroep zich nog verplaatsen.

Peking

Intussen is er in Peking sprake van 14 nieuwe besmettingen. Twee weken geleden werd er een uitbraak vastgesteld op een lokale markt waarop het op een na hoogste veiligheidsniveau werd afgekondigd, waarbij de stad gedeeltelijk in lockdown ging.

Er worden nu miljoenen mensen getest op het virus en tot zondag waren er al 7,7 miljoen tests uitgevoerd in de metropool met zowat 20 miljoen inwoners, zo meldden de lokale autoriteiten. Wie Peking wil verlaten moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen en mag niet naar risicogebieden gaan. Sinds de nieuwe uitbraak zijn in Peking een 311 besmettingen geregistreerd.

De regering heeft (voorlopig) nog geen quarantaine voor Peking afgekondigd.

Ook opnieuw strengere maatregelen in Duitsland

Ook zo’n 410.000 Duitsers moeten zich sinds kort opnieuw aan strengere coronamaatregelen houden, en dit na een uitbraak in een plaatselijke vleesfabriek. De 7.000 arbeiders van de fabriek moeten allemaal in een strikte quarantaine ondergaan.

Op het moment dat daar de lockdown werd afgekondigd, ging het evenwel om 1.577 besmettingen, een pak meer dan de 18 in Anxin dus. Omdat de eigenaar van het Duitse bedrijf de gegevens van zijn werknemers initieel niet wou vrijgeven omwille van privacyredenen, zijn er kostbare dagen verloren gegaan. De kans is groot dat het coronavirus in die dagen vrij spel heeft gekregen rond de fabriek.