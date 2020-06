Weyts pompt 35 miljoen extra in digitaal onderwijs

De Vlaamse regering investeert 35 miljoen euro om afstandsonderwijs volgend schooljaar te faciliteren.

De Vlaamse regering besliste vrijdag om bijna 35 miljoen euro extra te investeren in ICT-middelen voor het Vlaamse onderwijs. Omdat afstandsonderwijs volgend schooljaar structureel verankerd wordt in het secundair onderwijs, wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) scholen faciliteren om digitaal te kunnen schakelen.

Daarvoor wordt uit de coronapot van de Vlaamse regering 9 miljoen geïnvesteerd in het basisonderwijs en 25,6 miljoen in het secundair onderwijs. Met de extra investering wordt het totale ICT-budget in ­onderwijs volgend schooljaar eensklaps verdubbeld.

‘De eerste golf van corona heeft ons allemaal verrast’, zegt Weyts. ‘We zullen beter voorbereid zijn voor volgend schooljaar.’ Het geld wordt via de koepels verdeeld en kan worden aangewend voor hardware (laptops), internet, cloud­opslag, softwarelicenties maar ook voor extra uren voor ICT-coördinatoren. Voor leerlingen met een meer kwetsbare sociaaleconomische status (SES) wordt een hoger bedrag vrijgemaakt.

‘Het is een uitgelezen opportuniteit om ons onderwijs te moderniseren en meteen ook onderwijs op maat aan te bieden’, zegt Weyts. In De Ochtend op Radio 1 zegt Weyts dat de coronacrisis heeft aangetoond dat je jongeren door afstandsanderwijs apart kan begeleiden. ‘Sommigen zijn geprikkeld, en kunnen dieper op de lesinhoud doorgaan in plaats van de blijven hangen. Andere kun je dan meer persoonlijk bijspijkeren’.

De eenmalige budgettaire impuls is welgekomen. ‘Dit is een goede eerste stap,’ zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, ‘maar er zal meer nodig zijn om de digitale omslag te kunnen maken.’

Enkele weken geleden trok een groep ICT-coördinatoren in De Standaard nog aan de alarmbel, omdat de middelen voor digitaal onderwijs ‘totaal ontoereikend’ zijn (DS 8 juni). Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt de extra investering ‘zeer welkom en absoluut nodig’, maar vraagt zich of ze voldoende is.

Daarbovenop loeren bijkomende kosten om de hoek. Veel bedrijven stelden hun software de laatste maanden gratis ter beschikking van leerlingen en leerkrachten. Daar komt ooit een einde aan. Het online leerplatform Smartschool, dat in het secundair onderwijs veel wordt gebruikt, trekt zijn prijzen voor volgend schooljaar alvast op.