Groene golf over Franse steden, extreemrechts op kop in Perpignan

Groene kandidaten hebben goed gescoord in de tweede ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk. De partij van president Emmanuel Macron deed het niet goed. In Parijs blijft Anne Hidalgo (PS), gesteund door de groenen, burgemeester. In Perpignan won extreemrechts.

De tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen draaide gisteren uit op een groene golf. Lyon, de derde stad van Frankrijk en tot voor kort in ­handen van macronist Gérard Collomb, krijgt een groene burgemeester. De lijst is langer: Bordeaux, Straatsburg, Annecy, Besançon, Poitiers, … Het maakt dat de Franse groenen, EELV (Europe Ecologie-Les Verts) de belangrijkste macht op links worden in Frankrijk.

In Rijsel (Lille), al sinds 1955 in socialis­tische handen, mag PS-burgemeester Martine Aubry nipt beginnen aan een vierde mandaat. Ze hield nipt stand tegen de groene kandidaat Stéphane Baly. Ook in Parijs blijft PS-burgemeester Anne Hidalgo aan de macht, wel met een veel ruimere voorsprong dan Aubry. Volgens de Franse krant Le Monde kreeg Hidalgo ongeveer de helft van de stemmen. Haar dichtste concurrent, Rachida Dati van de rechtse partij Les Républicains, zou rond 32 procent stranden.

Het ­extreemrechtse RN haalde met Perpignan voor de tweede keer een stad van meer dan 100.000 inwoners binnen (na Toulon in 1995).

De traditioneel rechtse Les Républicains verloren enkele belangrijke steden aan de groenen, maar houden wel stand in Toulouse en een hele reeks middelgrote steden.

Voor de partij van Macron was het geen goede avond. La République en marche (LREM) vindt geen lokale verankering. De gemakkelijke overwinning voor premier Edouard Philippe in Le Havre is de enige opsteker voor Macron. Philippe was al burgemeester van de havenstad van 2010 tot 2017. De vraag rijst wel of hij in Parijs blijft dan wel naar de Normandische stad trekt. Er klinken geruchten dat Macron een (linksere en groenere) vervanger zoekt voor zijn premier om zijn presidentschap een nieuw elan te geven. Tijdens de campagne liet Philippe verstaan dat hij de stad niet zou besturen zolang hij premier is.

Eerste reacties

Marine Le Pen, de voorzitter van het extreemrechtse Rassemblement national, verwelkomde zondagavond de ‘echte grote overwinning’ van haar partij bij de lokale verkiezingen in Frankrijk.

‘Dit is niet alleen een symbolische overwinning, er is een echte klik gemaakt want we zullen ook kunnen aantonen dat we in staat zijn om grote gemeenschappen te beheren’, verklaarde Le Pen op de zender TF1 nadat bleek dat haar partijgenoot Louis Aliot op kop ligt in de stad Perpignan.

De Franse president Emmanuel Macron maakte zich zorgen over ‘de lage opkomst’ bij de lokale verkiezingen. ‘Dat is geen goed nieuws’, stelt hij. Ongeveer 40 procent van de kiezers kwam opdagen voor de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Macron feliciteerde verder ook zijn eerste minister Edouard Philippe met zijn ‘mooie overwinning’ in Le Havre.

De traditionele partijen PS en LR hoeven niet te blozen. ‘We rijgen de nederlagen al drie jaar aan elkaar, maar vanavond is een overwinning’, zei LR-voorzitter Christian Jacob. In een korte overwinningsspeech zei Hidalgo (PS) dan weer dat de Parijzenaars ‘hoop hebben gekozen’.